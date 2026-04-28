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Ao lado de Charles III, Trump diz que EUA venceu Irã 'militarmente'

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AFP
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Repórter
28/04/2026 22:40

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que o Irã foi derrotado "militarmente", em seus primeiros comentários sobre esse tema sensível durante o jantar de Estado com o rei Charles III do Reino Unido e outros convidados.

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"Vencemos militarmente este adversário particular", declarou Trump no jantar oferecido na Casa Branca. "Charles está de acordo comigo, inclusive mais do que eu mesmo. Jamais permitiremos que este adversário obtenha uma arma nuclear", frisou.

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dk-mlm/sla/nn/lb/rpr

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