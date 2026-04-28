Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Últimos policiais de missão internacional do Quênia deixam o Haiti

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/04/2026 19:08

compartilhe

SIGA

O último contingente de policiais quenianos destacados na Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), encarregada de lutar contra as quadrilhas que controlam partes do Haiti, deixou o país na segunda-feira, informaram fontes policias nesta terça (28).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Neste fim de semana foi celebrada uma cerimônia para marcar o fim desta missão, que será substituída pela Força de Repressão de Gangues (FRG).

Participaram do ato membros do governo local, informou uma fonte da Polícia Nacional do Haiti, que pediu para permanecer no anonimato.

A FRG, à qual o Conselho de Segurança da ONU deu um mandato mais sólido que o da MMAS, homenageou os quenianos que prestaram serviço no Haiti em uma mensagem publicada no X na segunda-feira: "Quando o Haiti mais precisava de apoio, o Quênia respondeu ao chamado".

Com falta de equipamento, de financiamento e apenas mil policiais mobilizados dos 2.500 esperados, a missão não obteve nem de longe os resultados esperados.

O Conselho de Segurança decidiu, em setembro, substituí-la pela FRG, que poderá contar com um máximo de 5.500 efetivos, tanto policiais quanto militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-cyb/eml/dga/nn/mvv/am

Tópicos relacionados:

diplomacia haiti policia politica quenia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay