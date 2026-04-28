Trump terá sua foto impressa nos passaportes americanos

A foto de Donald Trump aparecerá em breve em alguns passaportes dos Estados Unidos, em uma edição limitada para comemorar o 250º aniversário da Declaração de Independência que se celebra este ano, confirmou o Departamento de Estado nesta terça-feira (28).

Um artigo da Fox News, compartilhado por um porta-voz do Departamento de Estado, mostra uma imagem de Trump no passaporte, sobreposta à Declaração de Independência, com sua assinatura abaixo.

"Enquanto os Estados Unidos celebram seus 250 anos em julho, o Departamento de Estado se prepara para emitir uma quantidade limitada de passaportes americanos especialmente concebidos para comemorar esta ocasião histórica", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Há poucos precedentes modernos no mundo, e menos ainda em uma democracia, de fotos de líderes em exercício que aparecem nos passaportes, já que a maioria dos países prefere representar imagens históricas ou da natureza.

Os passaportes americanos atuais mostram várias cenas da história do país, como o primeiro pouso na Lua, junto com lugares ou monumentos históricos como a Estátua da Liberdade.

Desde que voltou ao cargo em 2025, vários edifícios governamentais em Washington instalaram banners e cartazes com a imagem de Trump, que também emprestou seu nome ao Kennedy Center e ao extinto Instituto da Paz dos Estados Unidos.

No mês passado, o Departamento do Tesouro disse que a assinatura de Trump começaria a aparecer nas cédulas de dólares, em outro feito sem precedentes.

O artigo da Fox News dizia que a expedição dos passaportes com a temática de Trump ocorreria apenas em Washington e que os documentos deixariam de ser emitidos quando se esgotasse a sua disponibilidade.

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