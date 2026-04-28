Artista francês se tranca em jaula para denunciar domínio das 'big techs'

Vestindo um macacão laranja, o artista francês Damien Aspe pensa permanecer um mês trancado em uma jaula de metal na vitrine de sua galeria em Toulouse, no sudoeste da França, para denunciar a influência das redes sociais e do mundo digital, da qual, segundo ele, os cidadãos são "prisioneiros" hoje em dia.

Sua performance é um convite em particular para os jovens questionarem sua relação com o digital, a liberdade de expressão e o que considera serem formas contemporâneas de controle exercidas pelas chamadas "Gafam" (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft).

"Quem controla o digital, controla o mundo", afirma este homem de 53 anos com seu uniforme, que traz a inscrição "GAFAM Penitentiary" (Penitenciária GAFAM).

Ele só se permite dar uma hora de passeio pela manhã e outra à noite, assim como dois dias de conversas nas quais o público poderá interagir com ele, explica.

Sem dúvida, o digital é uma oportunidade, mas também "um fator de isolamento social".

"O pensamento está enquadrado pelas redes sociais e seus algoritmos", avalia. "A informação está muito direcionada", diz à AFP.

O artista, originário de Toulouse, pensa permanecer dia e noite em sua cela até 27 de maio, quando ocorrerá um julgamento fictício no qual as Gafam serão denunciadas pela "violação das normas de uso".

Esta paródia de julgamento será aberta ao público, com a participação de um advogado de verdade e um promotor aposentado.

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