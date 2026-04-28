"Terei minhas chances", diz Jódar, antes do duelo contra Sinner em Madri

O jovem espanhol Rafa Jódar acredita ter chances de derrotar Jannik Sinner nesta quarta-feira (29), nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, desde que encontre sua melhor forma e execute bem seu plano de jogo.

"É uma partida muito difícil. Vou tentar apresentar meu nível absolutamente máximo", disse Jódar em coletiva de imprensa após derrotar o tcheco Kit Kopriva por 7-5 e 6-0 nesta terça (28).

A estrela em ascensão do tênis espanhol espera entrar na partida contra o número 1 do mundo "com a confiança de que terei minhas chances se fizer as coisas certas".

"Se eu entrar com uma boa mentalidade e jogar um bom tênis durante toda a partida, então talvez essas oportunidades surjam nos momentos em que o jogo estiver a meu favor e, no final, eu consiga conquistar a vitória", afirmou Jódar.

Sobre a possibilidade de que o teto retrátil da Caja Mágica tenha de ser acionado para a partida devido à previsão de chuva, Jódar observou que "essas são coisas que simplesmente não se pode controlar".

"É preciso tentar se adaptar e estar na melhor forma possível", acrescentou ele.

Jódar, que vem em uma trajetória ascendente desde sua vitória no ATP 250 de Marrakech, afirmou que tenta evitar as redes sociais e focar no torneio.

"O que tenho que fazer é jogar tênis e me desligar um pouco mais do que está acontecendo ao meu redor", explicou Jódar durante a coletiva de imprensa.

Depois de Jannik Sinner reclamar, nesta terça-feira, da programação de jogos no período da tarde e da noite em Madri, Jódar adotou uma postura mais conciliadora.

"Em última análise, é uma decisão tomada pelos organizadores. Se eles fazem isso, há um motivo", observou o espanhol de 19 anos, que encerrou sua partida contra o brasileiro João Fonseca na madrugada de domingo.

"Acredito que é preciso se adaptar às condições estabelecidas pelo torneio", afirmou ele, insistindo que "no final das contas, é uma situação semelhante para ambos os jogadores. Portanto, basta se adaptar e não pensar demais nisso".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/dr/aam/am