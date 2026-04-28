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Preços do petróleo atingem maior nível desde anúncio da trégua entre EUA e Irã

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AFP
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Repórter
28/04/2026 17:44

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Os preços do petróleo voltaram a subir, nesta terça-feira (28), até recuperar seus níveis anteriores ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, pois a crise no Oriente Médio não dá nenhum sinal de desbloqueio, em particular no que diz respeito ao Estreito de Ormuz.

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O preço do barril de Brent para entrega em junho subiu 2,80%, a 111,26 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, beirou no fechamento o limite simbólico dos 100 dólares, situando-se em 99,93 dólares (+3,69%).

Estes preços não eram vistos desde o anúncio de uma trégua entre Washington e Teerã, no começo de abril.

"Embora as hostilidades tenham cessado desde então, o Estreito de Ormuz ainda não foi reaberto à navegação", assegurou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

"Ao contrário, a situação se agravou devido ao bloqueio naval americano contra o Irã, vigente há duas semanas", acrescentou o analista.

A Casa Branca anunciou, na segunda-feira, que está estudando uma nova proposta do Irã para permitir o retorno da navegação nesta via marítima crucial.

No entanto, as negociações entre as partes avançam com dificuldade e o Catar advertiu, nesta terça, sobre um "conflito congelado".

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pml-tmc/myl/yk/mvl/dga/mvv/am

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