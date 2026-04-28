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Blockx vence Francisco Cerúndolo e vai às quartas do Masters 1000 de Madri

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Repórter
28/04/2026 17:09

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O belga Alexander Blockx derrotou Francisco Cerúndolo por 7-6 (10-8) e 6-2 nesta terça-feira (28) pelas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, deixando a Argentina sem qualquer representante na Caja Mágica.

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Blockx, que levou uma hora e trinta e oito minutos para superar Cerúndolo, vai enfrentar nas quartas de final o atual campeão do torneio, o norueguês Casper Ruud.

Os dois jogadores confirmaram seus saques no primeiro set, que acabou sendo decidido no tie-break depois que o argentino, com uma vantagem de 6-5, não conseguiu converter nenhum dos três break points que teve para fechar a parcial. 

No longo tie-break, um retrato do confronto equilibrado que se desenrolava no saibro de Madri, o belga, atual número 69 do mundo, acabou se mostrando o jogador mais sólido.

O segundo set começou difícil para Cerúndolo, número 20 do ranking mundial, que cedeu o saque, permitindo que o belga abrisse uma vantagem de 2-0. 

No terceiro game, o argentino desperdiçou cinco oportunidades de break point para voltar a entrar na partida. Com o placar em 3-0, a vantagem se tornou irreversível. 

Com esta derrota, que se segue à eliminação sofrida pela manhã por Tomás Martín Etcheverry diante do francês Arthur Fils, a Argentina fica sem seus últimos representantes no Masters 1000 de Madri.

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gr/dr/aam/am

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