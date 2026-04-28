O Atlético de Madrid enfrenta o Arsenal nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, uma partida na qual o versátil Marcos Llorente será uma das principais armas dos 'colchoneros' em sua luta para chegar à grande final em Budapeste.

O 'Atleti' busca sua primeira presença em uma final da Liga dos Campeões desde a traumática derrota nos pênaltis para o grande rival Real Madrid, em 2016, em Lisboa.

O time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone volta às semifinais da competição de clubes mais prestigiosa da Europa pela primeira vez desde 2017, quando, foi eliminado pelo próprio Real Madrid, que depois se sagraria campeão do torneio naquele ano.

"É extraordinário que o Atlético de Madrid esteja de volta a uma semifinal da Liga dos Campeões após nove anos", disse Simeone.

O técnico 'rojiblanco' tem poupado seus principais jogadores, ou dosado seus minutos em campo, desde a final da Copa do Rei, na qual a equipe foi derrotada pela Real Sociedad.

- "O melhor está por vir" -

Sem chances de conquistar a LaLiga e com a Copa do Rei perdida, a Champions League é o único troféu que o Atlético ainda pode erguer, um triunfo que tornaria sua temporada inesquecível.

"Temos que nos reerguer porque o melhor ainda está por vir", declarou Marcos Llorente, o versátil lateral-direito do Atleti, que se tornou uma figura indispensável para 'El Cholo' após a final contra a Real Sociedad.

"Marcos é incrível. Ele joga como meio-campista, atacante, lateral, zagueiro. Ele evoluiu tanto como jogador quanto como pessoa", disse Simeone no dia 14 de abril, após eliminar o Barcelona nas quartas de final da Champions League.

Llorente foi crucial para a classificação do Atlético com uma de suas características arrancadas fulminantes em direção ao espaço vazio antes de dar a assistência para o nigeriano Ademola Lookman, que marcou o gol que garantiu a classificação dos 'rojiblancos'.

Tendo chegado ao Atlético de Madri em 2019, vindo do Real Madrid, para preencher a lacuna deixada pela saída de Rodrigo Hernández, ele acabou sendo convertido com sucesso em meio-campista ofensivo, antes de ser, por fim, escalado como lateral-direito.

- Um líder -

Mas, independentemente da posição em que jogue ou da função tática que Simeone lhe atribua, Marcos Llorente corre, dá assistências, pressiona, defende e impulsiona a equipe para a frente.

"Em vez de ser um líder, tento liderar por meio da minha energia e do meu trabalho. Se a energia for a certa - entre todos, dentro e fora de campo -, nos tornamos uma equipe muito mais forte", afirmou ele no final do ano passado.

Ativo nas redes sociais, onde compartilha teorias sobre nutrição, saúde e mudanças climáticas que não são respaldadas pela comunidade científica, e conhecido por usar óculos com lentes coloridas em ambientes com pouca luz natural, assim como por sua dieta paleolítica, Marcos Llorente agora busca seu primeiro título da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid.

"Estamos encarando isso pelo que é: uma semifinal com a chance de avançar para a final, o que é uma perspectiva maravilhosa", disse Marcos Llorente na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa.

O jogador do Atlético garante que não está preocupado com o fato de não serem os favoritos, observando que "no futebol, apontar favoritos não faz sentido".

O Atlético já sofreu uma derrota por 4 a 0 contra a equipe inglesa durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, em outubro. No entanto, para Llorente, a partida desta quarta-feira será diferente.

"As duas equipes evoluíram muito. Precisamos ajustar nossas jogadas de bola parada. Eles são fortes nesse aspecto, mas acredito que este seja um confronto completamente diferente" em relação à partida anterior, afirmou o jogador da seleção espanhola.

Os 'rojiblancos' enfrentam um Arsenal que, assim como eles próprios, tem a incômoda reputação de sempre perder quando está a um passo de conquistar o título.

No estádio Metropolitano, a equipe de Mikel Arteta busca dar o primeiro passo rumo àquela que seria sua segunda final de Liga dos Campeões, após a que perdeu há 20 anos contra o Barcelona, em Paris.

O Arsenal, que atualmente lidera o campeonato inglês, com o Manchester City em sua cola, sonha em dar o primeiro passo rumo a uma dupla coroa histórica nesta quarta-feira, no Metropolitano.

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