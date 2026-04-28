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Trump critica chanceler alemão por declarações sobre Irã

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Repórter
28/04/2026 15:56

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta terça-feira (28) o chanceler alemão, Friedrich Merz, após seus comentários de que o Irã está "humilhando" Washington na mesa de negociações sobre a guerra.

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"O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, acha que está tudo bem que o Irã tenha uma arma nuclear. Ele não sabe do que está falando!", disse Trump em uma publicação em sua rede Truth Social.

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dk/bgs/ad/mel/am

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