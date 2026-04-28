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Luca Zidane sofre fratura na mandíbula a um mês e meio da Copa do Mundo

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Repórter
28/04/2026 15:09

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O goleiro do Granada, Luca Zidane, que sofreu uma concussão durante uma partida da segunda divisão espanhola, teve fraturas no queixo e na mandíbula, anunciou seu clube na noite de segunda-feira (27), a um mês e meio da Copa do Mundo de 2026. 

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O filho de Zinédine Zidane, que optou por defender a seleção da Argélia, sofreu um choque violento ao sair do gol para disputar a bola durante uma partida contra o Almería, no último fim de semana. 

"O jogador, em conjunto com a equipe médica do clube, decidirá nas próximas horas sobre o tratamento a ser adotado para a lesão", disse o comunicado. 

Caso seja submetido a uma cirurgia, Luca Zidane, que disputou a Copa Africanas de Nações em janeiro, poderá ficar de fora da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. 

Sua ausência complicaria a situação do técnico da seleção argelina, Vladimir Petkovic, que já não pode contar com seus outros dois goleiros habitualmente convocados: Anthony Mandrea (SM Caen) e Melvin Mastil (Stade Nyonnais), ambos lesionados. 

A Argélia está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado da atual campeã mundial Argentina, da Áustria e da Jordânia.

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ati-gr/iga/aam

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