John Stones vai deixar o Manchester City após dez anos como 'Citizen'

John Stones vai deixar o Manchester City ao final da atual temporada, após uma década em que conquistou vários títulos como 'Citizen', anunciou nesta terça-feira (28) o clube da Premier League.

O zagueiro, de 31 anos, chegou ao City vindo do Everton em 2016, tornando-se a segunda contratação do técnico Pep Guardiola. Até o momento, ele soma 293 jogos disputados e 19 gols marcados.

O jogador da seleção inglesa conquistou seis títulos da Premier League e um da Champions League durante a década mais gloriosa da história do City.

Uma coleção de troféus que ainda pode aumentar, já que que o City segue na disputa pelos títulos tanto da Premier League quanto da FA Cup nesta temporada.

"Dizem que tudo o que é bom chega ao fim... mas o que vivemos aqui foi algo grandioso, e permanecerá como parte de mim para sempre", escreveu Stones em uma publicação no Instagram.

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