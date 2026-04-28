Brighton vai construir um novo estádio para sua equipe feminina

O Brighton anunciou, nesta terça-feira (28), que vai construir um estádio com capacidade para 10.000 espectadores, dedicado inteiramente aos jogos de sua equipe feminina, uma iniciativa altamente incomum e, talvez, até mesmo inédita na Europa, segundo o clube do sul da Inglaterra.

As 'Seagulls' esperam inaugurar a nova arena "o mais tardar na temporada 2030-2031", sujeito à obtenção das licenças de planejamento urbanístico necessárias.

O estádio será construído ao lado do Amex Stadium, casa da equipe masculina, e as duas arenas serão inclusive conectadas por uma passarela.

Trata-se do "primeiro estádio construído especificamente para uma equipe feminina no Reino Unido e na Europa" e "um dos apenas três estádios desse tipo no mundo", de acordo com um comunicado do clube.

Nos Estados Unidos, o Kansas City Current atua no CPKC Stadium desde 2024. A nova franquia norte-americana, Denver Summit, por sua vez, prevê inaugurar um novo estádio em 2028.

O Brighton feminino, que ocupa atualmente a sexta posição na classificação do campeonato inglês, disputa a maioria de suas partidas no Broadfield Stadium, em Crawley, localizado a cerca de 30 quilômetros de Brighton.

Várias equipes femininas têm migrado para os estádios de suas respectivas equipes masculinas, como é o caso de Arsenal, Chelsea e Aston Villa.

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