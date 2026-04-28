Exército libanês afirma que 'ataque direcionado' de Israel feriu dois soldados
compartilheSIGA
O exército libanês informou, nesta terça-feira (28), que dois soldados ficaram feridos em um ataque israelense direcionado enquanto participavam de uma operação de resgate no sul do Líbano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
No primeiro comunicado desse tipo desde o cessar-fogo, o exército afirmou que "dois soldados ficaram feridos em consequência de um ataque israelense hostil contra uma patrulha do exército, que estava acompanhada por efetivos da defesa civil e dois tratores civis, na cidade de Majdal Zoun (...) durante uma operação de resgate de civis".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lk-ris/amj/aa