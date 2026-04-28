Exército libanês afirma que 'ataque direcionado' de Israel feriu dois soldados

O exército libanês informou, nesta terça-feira (28), que dois soldados ficaram feridos em um ataque israelense direcionado enquanto participavam de uma operação de resgate no sul do Líbano.

No primeiro comunicado desse tipo desde o cessar-fogo, o exército afirmou que "dois soldados ficaram feridos em consequência de um ataque israelense hostil contra uma patrulha do exército, que estava acompanhada por efetivos da defesa civil e dois tratores civis, na cidade de Majdal Zoun (...) durante uma operação de resgate de civis".

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