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França investiga reaparecimento de site vinculado a estupros no caso Pelicot

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Repórter
28/04/2026 14:56

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A França está investigando o reaparecimento de um site que permitiu ao criminoso sexual Dominique Pelicot recrutar dezenas de desconhecidos para estuprar sua então esposa Gisèle após dopá-la em sua casa entre 2011 e 2020, informou o Ministério Público nesta terça-feira (28). 

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As autoridades acusam a plataforma Coco de estar vinculada a crimes, incluindo abuso sexual de crianças, estupro e assassinato. 

O site, que estava registrado no exterior, foi encerrado em junho de 2024.

O Ministério Público de Paris declarou à AFP ter iniciado uma investigação sobre a reabertura do site, que agora opera sob o nome de Cocoland. 

Isaac Steidl, fundador e administrador da Coco, foi acusado em janeiro de 2025 de ser cúmplice no tráfico de drogas, posse e distribuição de pornografia infantil, corrupção de menores pela internet e associação criminosa. 

Ele nega a acusações. Seu advogado, Julien Zanatta, afirmou que ele não tem "nada a ver" com o novo site.

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clw-abo-as/ah/phz/erl/jvb/yr/aa

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