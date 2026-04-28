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Exército israelense afirma ter encontrado extensa rede de túneis do Hezbollah no Líbano

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AFP
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Repórter
28/04/2026 14:44

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O Exército de Israel informou, nesta terça-feira (28), ter descoberto uma extensa rede de túneis do Hezbollah, utilizada por combatentes de elite no sul do Líbano, próximo à fronteira norte de Israel. 

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As tropas encontraram "dois túneis terroristas do Hezbollah, construídos ao longo de aproximadamente uma década", que se estendiam por dois quilômetros e possuíam poços "conectando a posições com lançadores direcionados ao território israelense", afirmou um comunicado do Exército.

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hmw/glp/amj/aa

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