Exército israelense afirma ter encontrado extensa rede de túneis do Hezbollah no Líbano

O Exército de Israel informou, nesta terça-feira (28), ter descoberto uma extensa rede de túneis do Hezbollah, utilizada por combatentes de elite no sul do Líbano, próximo à fronteira norte de Israel.

As tropas encontraram "dois túneis terroristas do Hezbollah, construídos ao longo de aproximadamente uma década", que se estendiam por dois quilômetros e possuíam poços "conectando a posições com lançadores direcionados ao território israelense", afirmou um comunicado do Exército.

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