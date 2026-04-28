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Banco JPMorgan Chase é o novo patrocinador do COI

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Repórter
28/04/2026 14:08

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O banco americano JPMorgan Chase se juntou ao programa de patrocínio internacional do Comitê Olímpico Internacional (COI) até 2030, por um valor não divulgado, anunciou a entidade nesta terça-feira (28).

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Para as próximas edições dos Jogos, os de verão de 2028 em Los Angeles e os de inverno nos Alpes franceses dois anos depois, o banco se tornará "o primeiro patrocinador bancário mundial da história dos Jogos Olímpicos", detalha o comunicado.

Criado pelo COI em 1985, durante a presidência de Juan Antonio Samaranch, o programa de patrocínios internacionais, denominado "TOP", constitui uma de suas principais fontes de receita (560 milhões de dólares no ano passado, R$ 3,1 bilhões na cotação da época), junto aos direitos de transmissão das competições. 

A entidade olímpica concede a cerca de uma dúzia de multinacionais — entre elas Coca-Cola, Alibaba, Samsung, Airbnb, TCL e Visa — "direitos de marketing exclusivos, em uma categoria determinada", nos Jogos Olímpicos de verão, de inverno e da juventude. 

Agora, como parceira do COI na categoria "gestão de ativos e patrimônio, banca privada, banca comercial e de investimento", a JPMorgan Chase promete oferecer "um apoio abrangente aos atletas, especialmente por meio de oficinas sobre gestão financeira". 

O COI perdeu no ano passado cinco patrocinadores do programa TOP, as japonesas Toyota, Panasonic e Bridgestone, além de Intel e Atos, mas fechou acordo com a chinesa TCL e renovou seus contratos com Allianz e AB InBev. 

A nova presidente do COI, Kirsty Coventry, lançou no ano passado um grupo de trabalho sobre parcerias comerciais e marketing, cujas conclusões podem ser conhecidas até o verão no hemisfério norte.

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cfe/bm/iga/jvb/yr/aa

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