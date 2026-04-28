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Homem de 89 anos é preso após dois ataques a tiros em Atenas

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Repórter
28/04/2026 13:21

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A polícia da Grécia prendeu nesta terça-feira (28) um homem de 89 anos, suspeito por dois ataques a tiros em edifícios públicos em Atenas, que deixou quatro pessoas levemente feridas, segundo a agência de imprensa grega ANA.

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O idoso, apresentado como uma pessoa com transtornos psicológicos, foi detido em Patras, a terceira maior cidade do país, a mais de 200 quilômetros de Atenas, após várias horas de fuga.

Ele foi localizado em um hotel próximo à rodoviária e portava uma arma, segundo a emissora de televisão ERT. 

Mais cedo, ele havia abandonado uma espingarda de caça enquanto fugia do tribunal no centro de Atenas, onde feriu levemente três pessoas na perna, segundo a ANA.

Os três feridos, que trabalham no tribunal, foram levados ao hospital  com outra funcionária em estado de choque, segundo a mesma fonte. Todas as vítimas estão fora de perigo, afirmou a ERT.

Um pouco antes, o homem havia ferido levemente a perna de um atendente de uma agência da Previdência Social.

A ERT divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito, com um casaco escuro e boné, saindo a pé das instalações da Previdência Social, aparentemente, sem pressa.

O homem, que esteve internado em um hospital psiquiátrico em 2018, deixou cartas no tribunal nas quais reclamava por não ter recebido sua pensão, segundo a imprensa grega.

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yap/jmo/mab/erl/rm/jc

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