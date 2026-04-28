Jódar vence Kopriva e vai enfrentar Sinner nas quartas do Masters 1000 de Madri
O promissor tenista espanhol Rafael Jódar continua sonhando alto no Masters 1000 de Madri, onde, nesta terça-feira (28), avançou às quartas de final após derrotar o tcheco Vit Kopriva por 7-5 e 6-0.
Jódar, atual 42º do ranking mundial, o novo ídolo local na Caja Mágica, na ausência de Carlos Alcaraz, vai enfrentar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, por uma vaga nas semifinais.
O jovem espanhol, que atua profissionalmente há pouco mais de cinco meses, alcança o melhor resultado de sua curta carreira com esta chegada às quartas de final em um torneio de nível Masters 1000.
Campeão do ATP 250 de Marrakech e semifinalista há apenas dez dias em Barcelona, Jódar conseguiu salvar dois break points no sétimo game do primeiro set. Essa acabou sendo a única dificuldade enfrentada pelo espanhol.
Em seguida, ele quebrou o saque do adversário na primeira das três oportunidades que teve no game final para fechar o set.
Na segunda parcial, Jódar acelerou o ritmo e não deu chances ao oponente, encerrando a partida em uma hora e 18 minutos.
gr/dr/aam