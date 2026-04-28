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Ruud sofre para vencer Tsitsipas e vai às quartas de final em Madri

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Repórter
28/04/2026 13:21

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O tenista norueguês Casper Ruud, atual campeão do Masters 1000 de Madri, avançou às quartas de final do torneio nesta terça-feira (28), após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas em uma partida longa, com parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) e 7-6 (7-3). 

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Ruud disputará uma vaga na final contra o vencedor do confronto entre o argentino Francisco Cerúndolo e o belga Alexander Blockx. 

Tsitsipas, finalista em Madri em 2019, e Ruud se mostraram sólidos em seus saques, levando os dois primeiros sets para o tie-break, onde dividiram as vitórias. 

No terceiro set, o grego conseguiu quebrar o saque do adversário no quinto game, abrindo 3-2 no placar, e, na sequência, confirmou a vantagem em seu próprio serviço. 

Ruud não se abalou. Conseguiu devolver a quebra e empatar o jogo em 5-5, levando a partida para um terceiro tie-break, no qual o norueguês se mostrou o jogador mais firme.

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gr/dr/aam

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