Ruud sofre para vencer Tsitsipas e vai às quartas de final em Madri

O tenista norueguês Casper Ruud, atual campeão do Masters 1000 de Madri, avançou às quartas de final do torneio nesta terça-feira (28), após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas em uma partida longa, com parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-2) e 7-6 (7-3).

Ruud disputará uma vaga na final contra o vencedor do confronto entre o argentino Francisco Cerúndolo e o belga Alexander Blockx.

Tsitsipas, finalista em Madri em 2019, e Ruud se mostraram sólidos em seus saques, levando os dois primeiros sets para o tie-break, onde dividiram as vitórias.

No terceiro set, o grego conseguiu quebrar o saque do adversário no quinto game, abrindo 3-2 no placar, e, na sequência, confirmou a vantagem em seu próprio serviço.

Ruud não se abalou. Conseguiu devolver a quebra e empatar o jogo em 5-5, levando a partida para um terceiro tie-break, no qual o norueguês se mostrou o jogador mais firme.

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