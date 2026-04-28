Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Belarus liberta jornalista Prêmio Sakharov em troca de prisioneiros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
28/04/2026 12:46

compartilhe

SIGA

Belarus libertou nesta terça-feira (28) três cidadãos poloneses, entre eles o jornalista polonês-bielorrusso Andrzej Poczobut, além de dois cidadãos moldavos, em uma troca de prisioneiros com a participação de vários países e coordenada pelos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A libertação dos prisioneiros foi confirmada pelo enviado de Donald Trump a Belarus, John Coale. "Hoje, (...) minha equipe e eu contribuímos para conseguir a libertação de três poloneses e dois moldavos", afirmou no X. 

Anteriormente, o primeiro-ministro polonês havia anunciado no X a libertação de Andrzej Poczobut, laureado com o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2025. "Andrzej Poczobut está livre! Bem-vindo a casa, à Polônia, meu amigo", escreveu Donald Tusk no X. 

O jornalista, de 53 anos, é membro da minoria polonesa em Belarus. Em fevereiro de 2023, foi condenado a oito anos de prisão na ex-república soviética, o que a oposição qualificou como "vingança pessoal" do autocrata no poder, Alexander Lukashenko. 

O governo de Lukashenko exerce uma repressão implacável contra todas as vozes críticas, sobretudo desde o movimento de protesto sem precedentes de 2020. 

Em uma conferência de imprensa com o chanceler polonês em Varsóvia, John Coale afirmou que, até a data, mais de 500 pessoas foram libertadas de prisões bielorrussas e que entre 800 e 900 continuam detidas. 

O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, disse que a libertação foi possível graças a "uma troca de prisioneiros". 

Segundo o enviado americano, sete países, além dos Estados Unidos, participaram: Rússia, Belarus, Cazaquistão, Romênia, Polônia e Moldávia. "Um historiador russo" estava entre os prisioneiros trocados, acrescentou. 

Os meios de comunicação estatais russos o identificaram como o arqueólogo Alexander Butiaguin, detido na Polônia e que seria extraditado para a Ucrânia, onde é acusado por escavações na Crimeia anexada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bo/hgs/mab/jc/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia midia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay