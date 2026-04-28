PF e agentes de 16 países realizam operação contra o abuso sexual infantojuvenil

Policiais de 16 países, a maioria da América Latina, executaram nesta terça-feira (28) uma operação conjunta e simultânea contra crimes relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, informou a Polícia Federal brasileira.

A ação tem como base o "enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes", indicou um comunicado policial, detalhando que os fatos investigados se referem a abuso de menores no ambiente digital.

Sob o nome "Operação Nacional Proteção Integral IV", participaram Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Em solo brasileiro, houve o cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão, em todas as unidades da Federação, e 16 de prisão preventiva, uma ação que mobiliza mais de 700 agentes policiais.

A operação busca combater o abuso de menores, "especialmente no ambiente cibernético", detalhou em vídeo Rafaella Parca, coordenadora de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal.

Segundo autoridades policiais, em casos como este, a comunidade internacional prefere adotar termos como "abuso sexual" ou "violência sexual" em vez de "pornografia", por "refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes".

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