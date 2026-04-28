Lucro líquido da montadora chinesa BYD cai 55% no 1º trimestre

O lucro líquido da montadora chinesa de carros elétricos BYD caiu 55% no primeiro trimestre do ano, segundo documento apresentado nesta terça-feira (28) na Bolsa de Hong Kong, em meio à baixa demanda doméstica.

A gigante dos veículos elétricos e das baterias, com sede em Shenzhen, teve lucro líquido de 4,08 bilhões de yuans (598 milhões de dólares) nos três primeiros meses do ano, o que representa uma queda anual de 55%, aponta o comunicado.

A receita no período foi de 150,2 bilhões de yuans (R$ 109,52 bilhões), em baixa de 11,8% em relação ao ano anterior.

A BYD vendeu mais carros elétricos do que a Tesla no ano passado, superando a rival americana pela primeira vez nessa categoria.

No entanto, o fato de as condições do mercado chinês estarem cada vez mais difíceis afetou sua rentabilidade.

A desaceleração da demanda interna foi agravada pela recente retirada gradual de determinados subsídios públicos para a compra de veículos de novas energias.

Embora a BYD e outras montadoras chinesas de veículos elétricos estejam sendo afetadas pelas tarifas impostas nos Estados Unidos, seus carros registram bons números no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Europa.

Alguns analistas apontam que a alta do preço do petróleo causada pela guerra no Oriente Médio pode impulsionar a demanda por carros elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pfc-ehl/dhw/ami/jvb/hgs/lm/fp