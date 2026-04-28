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Militão passa por cirurgia e está praticamente fora da Copa do Mundo

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Repórter
28/04/2026 09:50

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O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, passou por uma cirurgia nesta terça-feira (28) e está praticamente fora da Copa do Mundo que será disputada em junho e julho no Canadá, Estados Unidos e México.

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Militão "foi submetido hoje, com sucesso, a uma cirurgia após a ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda", informou o Real Madrid em um comunicado. 

A equipe merengue não informou o tempo de recuperação, mas, segundo a imprensa espanhola, o jogador ficará quase cinco meses afastado dos gramados, o que significa que está fora do fim da temporada e do Mundial. 

Operado na Finlândia, o brasileiro "iniciará nos próximos dias o trabalho de recuperação", afirmou o Real Madrid.

O brasileiro teve que passar pela cirurgia depois que o departamento médico do clube constatou que a lesão muscular sofrida durante a vitória do Real Madrid sobre o Alavés (2-1), na semana passada, era mais grave do que se imaginava inicialmente. 

A intervenção busca reduzir as chances de recaída para um jogador que sofreu uma primeira lesão muscular em novembro, pela qual ficou fora de dois jogos, e outra em dezembro. 

Nesta última, que voltou a acontecer agora, ele sofreu uma ruptura do bíceps femoral da perna esquerda que afetou um tendão e o deixou quatro meses afastado dos gramados.

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gr/iga/fp/aa

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