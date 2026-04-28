Israel não tem ambições territoriais no Líbano
O ministro das Relações Exteriores de Israel afirmou nesta terça-feira (28) que o país não pretende tomar o controle de território no Líbano, apesar das operações do Exército contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.
"Israel não tem ambições territoriais no Líbano. Nossa presença nas áreas vizinhas à nossa fronteira norte tem apenas um propósito: proteger nossos cidadãos", declarou o chanceler israelense Gideon Saar em uma entrevista coletiva conjunta com seu homólogo sérvio, Marko Djuric.
