Irã proíbe exportações de aço
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O Irã proibiu as exportações de aço, informou nesta terça-feira (28) a agência de notícias Fars, depois que as duas maiores siderúrgicas do país anunciaram no início de abril que foram obrigadas a interromper suas atividades após os ataques de Israel e dos Estados Unidos.
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A ordem sobre a proibição já foi publicada, segundo a administração alfandegária citada pela agência, que informou 26 de abril como data de entrada em vigor.
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