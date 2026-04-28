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EUA não podem mais determinar suas políticas a outros países, diz porta-voz iraniano

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AFP
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Repórter
28/04/2026 06:16

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Os Estados Unidos não são mais capazes de determinar o que outros países devem fazer, afirmou nesta terça-feira (28) um porta-voz do setor militar do Irã, no momento em que Washington analisa uma proposta iraniana para a reabertura do Estreito de Ormuz. 

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"Os Estados Unidos já não estão em condições de ditar sua política às nações independentes", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, Reza Talaei Nik, segundo a televisão estatal. 

Ele acrescentou que Washington "aceitará que deve abandonar suas exigências ilegais e irracionais". 

O Irã fechou de fato o Estreito de Ormuz desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, um bloqueio que abala os mercados de energia e coloca a passagem no centro das negociações para tentar acabar com o conflito.

Embora um cessar-fogo tenha paralisado os combates entre Irã, Estados Unidos e Israel, as negociações para alcançar uma conclusão permanente do conflito não apresentaram resultados conclusivos.

A proposta que está sendo examinada em Washington reabriria, segundo relatos da imprensa, o Estreito de Ormuz enquanto prosseguem as negociações mais amplas sobre a guerra. 

Talaei Nik afirmou que o Irã também está "disposto a compartilhar suas capacidades militares defensivas com países independentes", em particular as nações da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

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bur/smw/axn/ahg/hgs/fp

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