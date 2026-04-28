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Ataque ucraniano deixa três mortos na Rússia

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Repórter
28/04/2026 06:04

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Três pessoas morreram nesta terça-feira (28) em um ataque ucraniano com drones na região russa fronteiriça de Belgorod, informou o governador Viatcheslav Gladkov.

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"Três civis morreram em consequência dos ataques com drones das Forças Armadas ucranianas", escreveu o governador na plataforma de mensagens Telegram. 

Segundo o governador, o ataque também deixou três feridos. 

Os drones atingiram um automóvel na localidade de Voznesenovka e mataram um homem. Também atingiram um veículo na localidade de Bobrava, onde um casal morreu, segundo a mesma fonte. 

Desde o início de sua ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia bombardeia com frequência o território ucraniano e, em particular, suas infraestruturas essenciais.

Em resposta, a Ucrânia ataca alvos russos que afirma corresponderem a instalações militares, mas também ataca usinas de energia para reduzir a capacidade da Rússia de financiar sua campanha bélica. 

Nesta terça-feira, um incêndio foi registrado em uma refinaria de petróleo em Tuapse, no sul da Rússia, após a queda dos destroços de um drone ucraniano, segundo as autoridades locais.

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bur/aor/arm/ahg/fp

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