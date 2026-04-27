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Estabilidade no Golfo depende de 'garantias críveis' de segurança ao Irã, diz embaixador

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AFP
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Repórter
27/04/2026 19:32

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Após os ataques de Estados Unidos e Israel, o Irã necessita de "garantias críveis" para poder assegurar a estabilização da região do Golfo, afirmou o representante de Teerã nas Nações Unidas nesta segunda-feira (27).

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O embaixador iraniano Amir Saeid Iravani falou durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU convocada pelo Bahrein, na qual dezenas de países condenaram a República Islâmica por interromper a passagem pelo Estreito de Ormuz, estratégica para o comércio mundial de petróleo.

"A estabilidade e a segurança duradouras no Golfo e na região em geral só podem ser alcançadas mediante o cessar permanente e sustentável da agressão contra o Irã, e com garantias críveis de não repetição e o pleno respeito dos direitos legítimos e interesses soberanos do Irã", declarou Iravani.

Posteriormente, em conversa com jornalistas, o embaixador iraniano queixou-se do fato de os países apenas terem criticado a República Islâmica, e não o bloqueio naval que o governo de Donald Trump impôs sobre o Irã.

"Os Estados Unidos atuam como piratas e terroristas, atacando navios comerciais mediante coerção e intimidação, aterrorizando suas tripulações", sustentou.

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gw-sct/md/vel/nn/rpr/am

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