Casemiro marca e aproxima Manchester United da Liga dos Campeões

AFP
AFP
27/04/2026 19:20

O Manchester United, terceiro colocado da Premier League, fez o dever de casa ao vencer por 2 a 1 o Brentford nesta segunda-feira (27), no encerramento da 34ª rodada do campeonato inglês.

O brasileiro Casemiro, que deixará os Red Devils ao fim de seu contrato nesta temporada, abriu o placar aos 11 minutos, com uma cabeçada após escanteio cobrado por Bruno Fernandes e desviado por Harry Maguire.

Ele deu sequência à sua boa fase, somando seu quarto gol em seis partidas da liga.

Comemorou beijando o escudo da camisa, enquanto os torcedores cantavam pedindo sua permanência com "One More Year" (mais um ano).

A partir daí, o United recuou e o Brentford teve boas chances para empatar antes do intervalo.

Os londrinos não conseguiram, e foi o esloveno Benjamin Sesko quem ampliou a vantagem dos donos da casa aos 43 minutos.

O gol do Brentford (9º colocado) só saiu aos 87 minutos, com o dinamarquês Mathias Jensen. Antes disso, Dango Ouattara acertou a trave para os visitantes aos 71.

Com a vitória, o Manchester United mantém três pontos de vantagem sobre o Liverpool FC (4º), que venceu por 3 a 1 o Crystal Palace FC no sábado, e amplia para três pontos sua margem sobre o Aston Villa FC (5º), que perdeu por 1 a 0 para o Fulham FC.

Na próxima rodada, o Manchester United receberá o Liverpool em Old Trafford, em um confronto direto por vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

A partida desta segunda-feira encerrou a 34ª rodada, que se estendeu por quase uma semana, desde a terça-feira anterior.

Nela, o Arsenal manteve a liderança isolada ao vencer por 1 a 0 o Newcastle United no domingo.

Os Gunners têm três pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que havia vencido por 1 a 0 o Burnley na quarta-feira.

Os Citizens, porém, têm um jogo a menos que o Arsenal, o que mantém a disputa pelo título do campeonato inglês em alto nível nas próximas semanas.

