Homens armados matam 29 pessoas no nordeste da Nigéria

AFP
27/04/2026 17:56

Homens armados mataram ao menos 29 pessoas no estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria, informou o governador nesta segunda-feira (27), em um ataque que, segundo moradores da região, teve como alvo jovens reunidos em um campo de futebol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O governador Ahmadu Umaru Fintiri confirmou que não menos de 29 pessoas morreram em um ataque mortal contra a comunidade de Guyaku, na área de governo local de Gombi", afirmou seu assessor em uma publicação nas redes sociais.

Um morador local, Philip Agabus, disse à AFP que o ataque ocorreu no domingo à tarde durante uma reunião "em um campo de futebol na comunidade de Guyaku", quando "insurgentes entraram armados e começaram a atirar de forma indiscriminada".

O estado de Adamawa é um foco de violência jihadista e de gangues criminosas locais.

A violência comunitária por conflitos de terra também é frequente no estado.

Os mortos eram "jovens, incluindo algumas meninas que estavam assistindo ao jogo de futebol", disse à AFP outro morador, Joshua Usman.

"Eles também incendiaram locais de culto, casas e motocicletas", acrescentou Usman.

O gabinete do governador afirmou, por sua vez, que "os agressores atuaram durante várias horas, matando dezenas de moradores, incendiando locais de culto e destruindo propriedades, incluindo motocicletas", citando um líder comunitário local, Aggrey Ali.

O motivo do ataque não estava imediatamente claro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-sn/pdw/mr/am

