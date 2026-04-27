Preço do petróleo sobe por falta de avanço na reabertura do Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (27) após um fim de semana marcado pela falta de avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, o que aumentou o temor de que o bloqueio do Estreito de Ormuz se prolongue.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, para entrega em junho subiu 2,75%, chegando a 108,23 dólares.

A referência americana West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, avançou 2,09%, alcançando 96,37 dólares.

No sábado, Donald Trump cancelou a viagem de sua delegação ao Paquistão para negociar com o Irã. "Se quiserem conversar, podem vir ou podem nos ligar", disse o presidente no domingo.

Segundo o veículo americano Axios, Teerã havia enviado aos Estados Unidos uma nova proposta para a reabertura do estreito e o fim da guerra, deixando para tratar a questão nuclear apenas em uma fase posterior.

Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista à Fox News, que a proposta iraniana não correspondia às expectativas de Washington.

"A ausência de avanços significa que o mercado fica mais tenso a cada dia, o que obriga os preços do petróleo a se ajustarem para cima", explicaram analistas do ING.

Em uma visita à Rússia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, culpou os Estados Unidos pelo fracasso nas negociações de paz.

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