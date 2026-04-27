Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Preço do petróleo sobe por falta de avanço na reabertura do Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/04/2026 17:34

compartilhe

SIGA

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (27) após um fim de semana marcado pela falta de avanços nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã, o que aumentou o temor de que o bloqueio do Estreito de Ormuz se prolongue.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, para entrega em junho subiu 2,75%, chegando a 108,23 dólares.

A referência americana West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, avançou 2,09%, alcançando 96,37 dólares.

No sábado, Donald Trump cancelou a viagem de sua delegação ao Paquistão para negociar com o Irã. "Se quiserem conversar, podem vir ou podem nos ligar", disse o presidente no domingo.

Segundo o veículo americano Axios, Teerã havia enviado aos Estados Unidos uma nova proposta para a reabertura do estreito e o fim da guerra, deixando para tratar a questão nuclear apenas em uma fase posterior.

Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista à Fox News, que a proposta iraniana não correspondia às expectativas de Washington.

"A ausência de avanços significa que o mercado fica mais tenso a cada dia, o que obriga os preços do petróleo a se ajustarem para cima", explicaram analistas do ING.

Em uma visita à Rússia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, culpou os Estados Unidos pelo fracasso nas negociações de paz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pml-tmc/yk/lb/mar/am

Tópicos relacionados:

eua ira mercado ormuz politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay