PSG-Bayern, um duelo de titãs por uma vaga na final da Champions

Depois de ter dado um golpe de autoridade contra o Liverpool, o Paris Saint-Germain enfrenta um desafio ainda maior ao receber nesta terça-feira (28), no Parque dos Príncipes, o Bayern de Munique pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

O duelo entre o líder da Ligue 1 e atual campeão europeu contra o recém-coroado campeão da Bundesliga, que vem de eliminar o Real Madrid nas quartas, se apresenta como uma final antecipada entre dois dos grandes favoritos a levantar a "Orelhuda".

"Estamos preparados" para "disputar esta semifinal contra a melhor equipe da Europa, mas somos os atuais campeões e queremos continuar sendo", declarou no sábado Luis Enrique, após sua vitória confortável com reservas no campeonato francês contra o Angers (3 a 0).

Para esta terceira semifinal europeia consecutiva sob o comando do treinador espanhol, os parisienses querem seguir fazendo história e trilhar o caminho do Real Madrid de Zinédine Zidane, último time a conquistar o principal título europeu de maneira consecutiva (2016, 2017, 2018).

Mas no caminho desse possível segundo título em Budapeste surge um gigante: o Bayern do técnico Vincent Kompany (suspenso para terça) e dos atacantes Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise, contra o qual o PSG já perdeu na fase inicial em novembro (2 a 1).

Os parisienses, porém, podem se animar com o 2 a 0 conquistado contra os bávaros nas quartas do Mundial de Clubes da Fifa, em julho passado.

"Estamos ansiosos para encarar esse desafio", afirmou no fim de semana Harry Kane, de 32 anos, ainda um dos melhores jogadores do Bayern, ciente de que ambas as equipes têm "um estilo de jogo muito semelhante".

O atacante inglês lidera um trio ofensivo bávaro com o francês Olise e o colombiano Díaz — juntos, já marcaram 93 gols — apoiados pela qualidade de Jamal Musiala.

O poder ofensivo do Bayern nesta temporada é impressionante, com 167 gols em 49 partidas em todas as competições (38 na Liga dos Campeões).

— "Confiança" e "energia" —

"O desempenho coletivo e a maneira como nos apresentarmos juntos como equipe serão determinantes", avaliou Christoph Freund, diretor esportivo dos campeões alemães.

Freund está convencido de que seus jogadores têm "uma enorme confiança e uma energia incrível" para este confronto duplo, que começa na terça-feira no Parque dos Príncipes.

Uma confiança e energia que também não faltam ao PSG, como já demonstrou em sua vitória nos jogos de ida e volta nas quartas contra o Liverpool.

Com a ajuda de um grande Matvéi Safonov no gol e com Ousmane Dembélé fazendo jus à Bola de Ouro que está em sua vitrine, os parisienses deram provas suficientes de que não se intimidam em grandes ocasiões.

As únicas incertezas na capital francesa dizem respeito à condição física de algumas de suas estrelas.

Vitinha vem lidando há dias com uma inflamação no calcanhar, Achraf Hakimi foi substituído por precaução no intervalo contra o Angers após um desconforto depois de um sprint, Fabián Ruiz acaba de retornar após três meses afastado e Nuno Mendes ainda sente dores na coxa.

Do outro lado, Kompany não estará no banco visitante, suspenso para a partida de ida. Seu assistente inglês, Aaron Danks, será o responsável por comandar a equipe à beira do campo.

Kane afirmou que este Bayern, que perdeu apenas duas vezes em todas as competições nesta temporada, está bem preparado para atuar mesmo sem o belga dando instruções à beira do campo.

Kompany elogiou o capitão da seleção inglesa nesta segunda-feira em sua coletiva pré-jogo, afirmando que ele está envelhecendo "como um bom vinho", e também alertou para o perigo do PSG.

"Não me surpreendeu vê-los ganhar a Liga dos Campeões no fim da última temporada, nem um pouco", declarou.

— Escalações prováveis:

PSG: Safonov — Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes — Zaïre-Emery, Vitinha, Neves — Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique (ESP)

Bayern de Munique: Neuer (cap.) — Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer — Kimmich, Pavlovic — Olise, Musiala, Díaz — Kane. Técnico: Aaron Danks (ING) (o belga Vincent Kompany está suspenso para esta partida)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

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