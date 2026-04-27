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Modric é operado de fratura no osso da face e poderá jogar a Copa

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AFP
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Repórter
27/04/2026 16:46

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O veterano meio-campista croata Luka Modri? foi operado com sucesso de uma fratura no osso da face e não disputará o fim da temporada com o Milan, mas deve estar recuperado para a Copa do Mundo, confirmou nesta segunda-feira (27) uma fonte próxima ao caso.

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No domingo, Modri? sofreu um choque de cabeça com Manuel Locatelli, meio-campista da Juventus, e precisou deixar o campo, sendo visto depois aplicando gelo na área afetada.

A partida entre o Milan (3º) e a Juventus (4º), válida pela 34ª rodada da Serie A, terminou empatada em 0 a 0.

"Os exames médicos realizados hoje revelaram uma fratura no osso da face esquerdo que requer cirurgia, programada para as próximas horas. Mais informações serão divulgadas após a operação", informou o Milan em um primeiro comunicado nesta segunda-feira.

O clube rossonero não divulgou uma estimativa do tempo de recuperação do jogador, que antes da atual temporada assinou contrato de um ano com a equipe, com mais um ano opcional.

No entanto, a fonte mencionou posteriormente um período de afastamento entre seis e oito semanas, o que permitiria sua participação na Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho), embora haja dúvidas sobre sua condição física no início do torneio.

O emblemático capitão croata, de 40 anos, deverá usar uma máscara protetora no rosto durante a competição, acrescentou a fonte.

O Milan, terceiro colocado no campeonato italiano, luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, já que ficou para trás na disputa pelo título nacional (Scudetto), que parece encaminhado para seu rival Inter de Milão, que tem uma vantagem de 10 pontos sobre o Napoli e de 12 sobre o próprio Milan, restando apenas quatro rodadas.

Na Copa do Mundo, a seleção da Croácia começará sua campanha no Grupo L no dia 17 de junho contra a seleção da Inglaterra, antes de enfrentar seleção do Panamá (24 de junho) e seleção de Gana (27 de junho).

"Foi necessária uma cirurgia devido a uma fratura complexa e multifragmentar do osso da face esquerda. A operação foi um sucesso total", informou o Milan em outro comunicado, desejando ao jogador "uma rápida recuperação pensando na Copa do Mundo".

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td/dr/jvb/am

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