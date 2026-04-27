Turista alemão morre após ser mordido por cobra no Egito

Um turista alemão morreu depois de ter sido mordido por uma cobra enquanto assistia a um espetáculo no Egito durante férias em família, informou a polícia da Alemanha nesta segunda-feira (27).

No início de abril, o homem de 57 anos assistia a um espetáculo de encantadores de serpentes em um hotel em Hurghada, um destino turístico no mar Vermelho.

Os dois répteis envolvidos, que se acredita serem cobras, estavam em volta do pescoço de alguns espectadores, indicou a polícia do estado da Baviera (sul) em um comunicado.

"O 'encantador de serpentes' então deixou que uma das cobras entrasse nas calças" de um turista alemão e o animal o mordeu na perna, detalhou.

A vítima apresentava "sinais claros de envenenamento" e teve que ser reanimada antes de ser levada a um hospital, onde faleceu, informou a polícia.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava de férias com dois familiares.

Contactadas pela AFP, as autoridades egípcias afirmaram não estar cientes do ocorrido.

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