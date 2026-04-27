Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turista alemão morre após ser mordido por cobra no Egito

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/04/2026 15:34

compartilhe

SIGA

Um turista alemão morreu depois de ter sido mordido por uma cobra enquanto assistia a um espetáculo no Egito durante férias em família, informou a polícia da Alemanha nesta segunda-feira (27).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No início de abril, o homem de 57 anos assistia a um espetáculo de encantadores de serpentes em um hotel em Hurghada, um destino turístico no mar Vermelho.

Os dois répteis envolvidos, que se acredita serem cobras, estavam em volta do pescoço de alguns espectadores, indicou a polícia do estado da Baviera (sul) em um comunicado.

"O 'encantador de serpentes' então deixou que uma das cobras entrasse nas calças" de um turista alemão e o animal o mordeu na perna, detalhou.

A vítima apresentava "sinais claros de envenenamento" e teve que ser reanimada antes de ser levada a um hospital, onde faleceu, informou a polícia.

O homem, que não teve a identidade revelada, estava de férias com dois familiares.

Contactadas pela AFP, as autoridades egípcias afirmaram não estar cientes do ocorrido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sr/pca/thm/erl/jvb/yr/am

Tópicos relacionados:

alemanha animais contratempo egito turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay