Jornalista indígena é assassinado no norte da Guatemala
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Um jornalista indígena foi morto a tiros no norte da Guatemala por motivos ainda não esclarecidos, informaram nesta segunda-feira (27) a polícia e uma associação de imprensa.
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Carlos Cal, de 45 anos, foi atacado na noite de domingo em uma rua do município de San Cristóbal Verapaz, 80 km ao norte da Cidade da Guatemala, e levou cinco tiros, segundo um relatório policial fornecido à AFP.
Esse crime "se soma a um quadro" de "agressões" e "intimidações" contra jornalistas no departamento de Alta Verapaz, denunciou, por sua vez, a Associação de Jornalistas e Comunicadores Sociais dessa região em um comunicado.
O presidente da entidade, Renaldo Yash, disse à AFP que Cal trabalhava como jornalista nas redes sociais e que, embora não tenham conhecimento de ameaças contra ele, sua morte estaria ligada a essa atividade.
"A região é particularmente perigosa para quem cobre conflitos sociais e ambientais", alertou a associação.
A organização Repórteres Sem Fronteiras afirma que a Guatemala se encontra em uma situação "difícil" para o exercício do jornalismo, ao ocupar a 138ª posição entre 180 países avaliados.
Segundo dados oficiais, o país encerrou o ano passado com uma taxa de homicídios de 16,1 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média mundial.
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