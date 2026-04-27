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Fatores para a proliferação nuclear estão 'se acelerando', diz chefe da ONU

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AFP
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Repórter
27/04/2026 12:58

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu, nesta segunda-feira (27), que os fatores que impulsionam a propagação de armas nucleares estão se "acelerando", na abertura de uma reunião dos países signatários do tratado de não proliferação.

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Os países signatários do histórico Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) se reúnem na ONU a partir desta segunda em um momento em que as tensões geopolíticas geram temores de uma nova corrida pela bomba atômica. 

"Durante tempo demais, o Tratado vem se desgastando. Os compromissos seguem sem serem cumpridos. A confiança e a credibilidade estão se fragilizando. Precisamos insuflar vida nova ao Tratado mais uma vez", declarou Guterres aos presentes na reunião.

O TNP, em vigor desde 1970, foi assinado por quase todos os países do planeta, com exceção de Israel, Índia e Paquistão.

O Tratado busca impedir a propagação de armas nucleares, promover um desarmamento completo e fomentar a cooperação para o uso pacífico da energia nuclear.

Os nove Estados dotados de armamento nuclear - Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte - tinham 12.241 ogivas nucleares em janeiro de 2025, segundo o informe mais recente do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo (Sipri). 

Estados Unidos e Rússia concentram quase 90% das armas nucleares do mundo e, segundo o Sipri, realizaram importantes programas de modernização nos últimos anos.

A China também aumentou seu arsenal nuclear, informou o instituto.

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gw/des/mel/mar/mvv/aa

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