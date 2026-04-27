Colisão entre dois trens deixa 'vítimas' perto de Jacarta

Dois trens colidiram, na noite desta segunda-feira (manhã de segunda, 27, em Brasília), perto de Jacarta, capital da Indonésia, informou a empresa ferroviária pública KAI, que reportou ter havido "vítimas".

"Todos os esforços se concentram na evacuação dos passageiros e do pessoal, assim como na atenção às vítimas", declarou, em um comunicado, a porta-voz da empresa, Anne Purba.

A catástrofe ocorreu perto da estação de Pekasi Timur, a 25 km da capital, segundo a mesma fonte.

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