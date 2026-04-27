Homens armados sequestram ao menos 23 crianças de orfanato clandestino na Nigéria

Homens armados assaltaram um orfanato não registrado no estado de Kogi, no centro da Nigéria, e sequestraram pelo menos 23 crianças, oito delas continuam desaparecidas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (27).

Os sequestros em massa tornaram-se um recurso de grupos armados para obter dinheiro rápido no país mais populoso da África, especialmente nas zonas rurais com pouca presença do governo.

As crianças foram levadas na noite de domingo de um centro chamado Dahallukitab Group of Schools, localizado em uma "área isolada" da capital estadual, Lokoja, informou em comunicado o responsável pela comunicação do estado de Kogi, Kingsley Fanwo.

O funcionário acrescentou que a "resposta rápida e coordenada" dos órgãos de segurança permitiu resgatar 15 crianças. A esposa do proprietário do orfanato também foi sequestrada.

"Estão sendo realizadas operações intensivas para garantir o retorno seguro das vítimas restantes e a detenção dos autores!", afirmou o funcionário. Fanwo não especificou a idade das crianças.

O orfanato "operava ilegalmente em um ambiente remoto e arborizado, sem estar registrado junto ao governo estadual e sem o conhecimento das autoridades competentes e dos órgãos de segurança", declarou.

A Nigéria enfrenta vários conflitos, incluindo uma insurgência jihadista, grupos de 'bandidos', violência entre agricultores e pastores e movimentos separatistas no sudeste.

A região centro-norte da Nigéria, onde se encontra Kogi, foi recentemente palco de ataques, alguns deles atribuídos a grupos jihadistas.

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