Justiça alemã isenta entregador que pulou em um Porsche enquanto fugia de cães

O entregador que pulou em cima de um Porsche Cayenne após se assustar com cães não será obrigado a pagar pelos supostos danos causados, anunciou um tribunal de Munique nesta segunda-feira (27).

O entregador, que não foi identificado, subiu no capô do carro em setembro de 2024 após se assustar com dois cachorros da raça dálmata e um vira-lata quando a porta da frente de uma casa em Freising se abriu, informou o tribunal distrital de Munique em um comunicado.

Ao fazer isso, ele teria causado arranhões e amassados no capô do carro, estimados em mais de 2.700 euros (cerca de 15.842 reais), segundo o autor da ação.

O caso foi parar na justiça depois que o entregador e seu empregador se recusaram a arcar com os custos dos reparos.

Ao decidir a favor do entregador, o tribunal considerou que não estava claro se o dano foi causado por ele, e observou que as fotos apresentadas como prova pareciam ter sido tiradas meses após o incidente.

O tribunal acrescentou que o autor da ação também deveria ter mantido seus cães sob controle e ter levado em conta a chegada do entregador.

Segundo o dono do carro e uma testemunha, os cães estavam a cerca de três ou quatro metros do entregador e não se comportavam de forma agressiva, mas o tribunal entendeu que isso não eximia o homem da obrigação de controlar seus animais de estimação.

O fato de terem latido e corrido em direção ao entregador foi suficiente para desencadear uma reação de fuga, concluiu o tribunal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-vbw/bst/ahg/jvb/aa/jc