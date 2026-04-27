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Justiça alemã isenta entregador que pulou em um Porsche enquanto fugia de cães

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Repórter
27/04/2026 10:22

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O entregador que pulou em cima de um Porsche Cayenne após se assustar com cães não será obrigado a pagar pelos supostos danos causados, anunciou um tribunal de Munique nesta segunda-feira (27).

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O entregador, que não foi identificado, subiu no capô do carro em setembro de 2024 após se assustar com dois cachorros da raça dálmata e um vira-lata quando a porta da frente de uma casa em Freising se abriu, informou o tribunal distrital de Munique em um comunicado. 

Ao fazer isso, ele teria causado arranhões e amassados no capô do carro, estimados em mais de 2.700 euros (cerca de 15.842 reais), segundo o autor da ação. 

O caso foi parar na justiça depois que o entregador e seu empregador se recusaram a arcar com os custos dos reparos. 

Ao decidir a favor do entregador, o tribunal considerou que não estava claro se o dano foi causado por ele, e observou que as fotos apresentadas como prova pareciam ter sido tiradas meses após o incidente. 

O tribunal acrescentou que o autor da ação também deveria ter mantido seus cães sob controle e ter levado em conta a chegada do entregador. 

Segundo o dono do carro e uma testemunha, os cães estavam a cerca de três ou quatro metros do entregador e não se comportavam de forma agressiva, mas o tribunal entendeu que isso não eximia o homem da obrigação de controlar seus animais de estimação. 

O fato de terem latido e corrido em direção ao entregador foi suficiente para desencadear uma reação de fuga, concluiu o tribunal.

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bur-vbw/bst/ahg/jvb/aa/jc

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