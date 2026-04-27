China bloqueia a aquisição da empresa de IA Manus pela Meta
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A China anunciou nesta segunda-feira (27) que bloqueou a aquisição, por parte da gigante americana Meta, do Manus, um agente de inteligência artificial (IA) desenvolvido por uma startup chinesa atualmente sediada em Singapura.
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A controladora do Facebook e do Instagram havia indicado no fim de dezembro de 2025 que havia chegado a um acordo para adquirir o Manus, um dos representantes mais promissores dos agentes de IA autônomos, a nova revolução do setor.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o poderoso órgão chinês de planejamento econômico, afirmou em comunicado ter "emitido uma decisão de proibição de investimento relativa à aquisição do projeto Manus por investidores estrangeiros".
A instância "exige que as partes envolvidas anulem essa operação de aquisição", destacou o comunicado.
Analistas já haviam alertado que a operação corria o risco de ser bloqueada pelos reguladores.
Em março, o jornal Financial Times afirmou que Pequim havia proibido os dois cofundadores da empresa de deixar a China.
"A operação cumpria plenamente a legislação em vigor", reagiu a Meta em um comentário enviado por e-mail.
A rivalidade entre China e Estados Unidos no campo da IA reflete uma disputa estratégica pelo controle dessa tecnologia, considerada crucial para a economia do futuro.
Criada pela pequena empresa chinesa Butterfly Effect, o Manus tornou-se conhecido do grande público em março de 2025, depois que um vídeo de demonstração viralizou nas redes sociais.
Acessível mediante convite para empresas, despertou rapidamente um forte entusiasmo.
Manus é um agente de IA e, como tal, é um produto diferente de assistentes conversacionais como o chinês DeepSeek ou o americano OpenAI (ChatGPT).
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