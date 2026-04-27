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Leão XIV se reúne com primeira mulher a comandar a Igreja Anglicana

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Repórter
27/04/2026 09:34

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O papa Leão XIV recebeu nesta segunda-feira (27) a primeira mulher a liderar os cristãos anglicanos do mundo, a recém-empossada arcebispa de Canterbury, Sarah Mullally, e fez um apelo à unidade para promover a paz com maior eficácia. 

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A audiência papal é parte da primeira viagem ao exterior de Mullally desde que se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de principal autoridade clerical da Igreja da Inglaterra, no mês passado.

"Enquanto o nosso mundo que sofre necessita enormemente da paz de Cristo, as divisões entre os cristãos enfraquecem a nossa capacidade de sermos portadores eficazes dessa paz", disse o pontífice a Mullally e à sua delegação, em um discurso divulgado pelo Vaticano.

"Se queremos que o mundo escute com atenção a nossa pregação, devemos, portanto, ser constantes em nossas orações e esforços para eliminar qualquer obstáculo que dificulte a proclamação do Evangelho", afirmou.

Mullally, 63 anos, é uma ex-enfermeira, casada e tem dois filhos. 

No século XVI, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja da Inglaterra. 

Nos séculos posteriores, as relações melhoraram de maneira constante, mas em 2016 surgiram novas fraturas, em particular a respeito da ordenação de mulheres, algo que é proibido na Igreja Católica. 

As mulheres podem ser nomeadas bispas na Igreja da Inglaterra desde 2014, mas o tema continua provocando polêmica.

A visita de Mullally acontece seis meses após a reunião do rei Charles III com o papa, quando ele se tornou o primeiro governador supremo da Igreja da Inglaterra a rezar com um pontífice.

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ams/mab/meb/fp/yr

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