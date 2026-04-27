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Real Madrid confirma lesão de Mbappé na coxa esquerda

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AFP
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Repórter
27/04/2026 09:22

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O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, confirmou nesta segunda-feira (27) o clube espanhol, sem anunciar o tempo de recuperação necessário.

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O capitão da seleção francesa, que foi substituído durante o jogo da última sexta-feira contra o Betis (1-1), teve diagnosticada uma lesão  "no músculo semitendinoso da perna esquerda", informou o departamento médico do Real Madrid. 

De acordo com as primeiras informações da imprensa espanhola, Mbappé deve perder a próxima partida de La Liga contra o Espanyol, no próximo domingo (3), e é dúvida para o clássico de 10 de maio contra o Barcelona.

A participação do atacante na Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, não está, a princípio, comprometida.

Eliminado na Liga dos Campeões, na Copa do Rei e derrotado pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha, o Real Madrid ficou para trás na luta pelo título da Liga e está 11 pontos atrás do seu rival catalão, que está muito próximo do título.

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ati/iga/dbh/ahg/fp-jc

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