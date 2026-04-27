Startup japonesa pede aprovação para tratamento de insuficiência renal crônica em gatos

Uma startup japonesa solicitou a aprovação de um novo tratamento contra a insuficiência renal crônica em gatos, uma das doenças mais comuns nesses felinos e até agora incurável, anunciou nesta segunda-feira (27) seu fundador.

O Institute for AIM Medicine, com sede em Tóquio, fez o pedido ao Ministério da Agricultura na sexta-feira, depois que um ensaio demonstrou que o tratamento prolongava significativamente a vida dos gatos afetados, explicou o pesquisador Toru Miyazaki.

"A maioria dos gatos sofre de doença renal crônica, e muitos morrem de insuficiência renal terminal ou uremia", afirmou Miyazaki, ex-professor da Universidade de Tóquio.

A pesquisa de Miyazaki ganhou notoriedade há cinco anos, quando o desenvolvimento do medicamento foi interrompido por falta de financiamento durante a pandemia de covid-19.

Depois de vários artigos na imprensa, ele recebeu uma enxurrada de doações que somaram cerca de 300 milhões de ienes (10 milhões de reais) entre 2021 e 2022.

O estudo, publicado em fevereiro no The Veterinary Journal, acompanhou durante um ano 11 gatos que receberam o tratamento e 15 que não o receberam. A taxa de sobrevivência acumulada dos gatos tratados foi de entre 80% e 83%, em comparação com 20% entre os demais.

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