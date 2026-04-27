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Xavi Simons anuncia que está fora da Copa do Mundo

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Repórter
27/04/2026 07:46

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O holandês Xavi Simons está fora da Copa do Mundo e também vai desfalcar o Tottenham na luta contra o rebaixamento na Premier League inglesa, devido a uma lesão no joelho, anunciou o próprio jogador.

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No sábado, o jogador de 23 anos sentiu a lesão durante a vitória de 1–0 do Tottenham sobre o já rebaixado Wolverhampton. 

Em uma publicação nas redes sociais, Simons comunicou que sua temporada chegou ao fim.

"Dizem que a vida pode ser cruel e hoje é assim que parece", escreveu Simons no Instagram. 

"Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando processar isso. Sinceramente, estou de coração partido. Nada disso faz sentido", acrescentou.

"Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade foi arrancada, junto com a Copa do Mundo".

O Tottenham confirmou que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por uma cirurgia nas próximas semanas.

A Holanda estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho contra o Japão. As duas seleções estão no Grupo F, ao lado de Suécia e Tunísia.

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bur-pst/ag/iga/fp-jc

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