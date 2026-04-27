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Ataque com drone perto de central nuclear ucraniana controlada pela Rússia deixa um morto

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Repórter
27/04/2026 06:22

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Um funcionário da central nuclear ucraniana de Zaporizhzhi, situada em território controlado pela Rússia, morreu em um ataque de drone ucraniano, anunciou nesta segunda-feira (27) a administração russa da usina. 

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A central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi tomada pelas forças russas em 2022. Desde então, Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre o risco de uma catástrofe nuclear com os ataques ao redor da instalação.

"Hoje (segunda-feira), um motorista morreu em um ataque de drone das Forças Armadas da Ucrânia contra a área de transporte da central nuclear de Zaporizhzhia", afirmou o departamento de imprensa da usina no Telegram. 

A central é um dos principais pontos de bloqueio nas estagnadas negociações para tentar acabar com a guerra.

A empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom informou no domingo que "a linha de transmissão de energia da usina foi desconectada, o que a deixou no modo de blecaute" durante uma hora e meia. 

"Este é o 15º apagão na central de Zaporizhzhia desde a sua ocupação. Cada incidente do tipo aumenta significativamente os riscos para a segurança nuclear e radiológica, não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa em geral", acrescentou a empresa.

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bur/tw/ahg/meb/fp

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