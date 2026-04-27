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Autoridade eleitoral anula dois partidos de oposição no Equador

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Repórter
27/04/2026 06:10

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A autoridade eleitoral do Equador eliminou no domingo dois partidos de oposição a sete meses das eleições locais, medida que a oposição denuncia como uma "fraude" favorável ao governo conservador. 

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A oposição equatoriana denuncia perseguição política por parte do Executivo do presidente Daniel Noboa e acusa o CNE (Conselho Nacional Eleitoral) de atuar a favor do governo. 

O órgão alegou que os partidos 'Construye' e Unidade Popular "não cumpriram requisitos para manter" seu status legal, segundo um comunicado.

As legendas afetadas anunciaram que pretendem recorrer contra a decisão.

Em novembro do ano passado, o CNE inabilitou por nove meses o movimento de esquerda Revolução Cidadã, próximo ao ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), devido a uma investigação do Ministério Público. Outros partidos políticos e organismos, como o Centro de Pesquisa em Economia e Política, condenaram a suspensão.

Noboa culpa Correa, exilado e condenado por corrupção, por muitos problemas do país, que enfrenta uma onda de violência e crise econômica. 

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als/nn/fp

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