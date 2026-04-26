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Tremor de magnitude 6,2 sacode ilha de Hokkaido no Japão

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Repórter
26/04/2026 21:14

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Um forte terremoto sacudiu nesta segunda-feira (27, data local) a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, informaram os serviços sismológicos americano e japonês, o último de uma série de tremores poderosos que sacudiram a nação insular.

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O sismo de magnitude 6,2 foi registrado pouco antes das 5h23 (18h30 de domingo em Brasília) no sul de Hokkaido a uma profundidade de aproximadamente 83 km, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Não foi emitido alerta de tsunami, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que o risco para pessoas ou propriedades era mínimo, dado que o epicentro foi localizado em uma área pouco povoada, cerca de 200 km a leste de Sapporo, a principal cidade de Hokkaido.

Não obstante, a JMA advertiu que, "nas áreas que experimentam fortes tremores, aumentou o risco de queda de rochas e deslizamentos".

A agência japonesa também advertiu sobre a possibilidade de novos sismos na mesma região, com igual ou maior intensidade nas próximas semanas.

O Japão é um dos países de maior atividade sísmica do mundo, pois está situado sobre quatro placas tectônicas na borda ocidental do chamado Círculo de Fogo do Pacífico.

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mlm/dw/mvl/nn/mas/rpr

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