João Fonseca perde para Jódar, que avança às oitavas do Masters 1000 de Madri

O brasileiro João Fonseca foi eliminado neste domingo (26) pelo espanhol Rafael Jódar, que avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Madri, em um duelo de jovens promessas do tênis mundial.

Jódar, de 19 anos, precisou de duas horas e sete minutos para vencer o carioca, que tem a mesma idade, com parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 6-1.

Na próxima rodada, o espanhol vai enfrentar o tcheco Vit Kopriva, que avançou também neste domingo após o francês Arthur Rinderknech abandonar a partida quando o placar marcava 6-4 e 3-6.

Caso derrote o tenista tcheco, ele poderá vir a enfrentar o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

O madrilenho, que despontou como um ídolo local na ausência de Carlos Alcaraz, mantém sua forte campanha em Madri, tendo alcançado as semifinais em Barcelona há apenas uma semana e conquistado o título em Marrakech.

Fonseca e Jódar deram tudo de si em seu primeiro confronto direto, jogando diante de uma torcida vibrante na Caja Mágica, uma atmosfera mais típica de um confronto da Copa Davis do que de um torneio Masters 1000.

No primeiro set, o espanhol conseguiu quebrar o serviço do adversário para abrir 3-2, mas Fonseca reagiu no game seguinte, quebrando o saque do espanhol logo em seguida sem perder pontos.

O set foi para o tie-break, onde o europeu movimentou o adversário de um lado para o outro da quadra e garantiu três mini-breaks para fechar o set.

O brasileiro respondeu na segunda parcial, quebrando o saque do adversário para abrir 2-0, depois de confirmar o seu próprio saque para empatar a partida.

No terceiro e decisivo set, Jódar aproveitou uma dupla falta de Fonseca no segundo game para empatar em 40-40 e vencer o ponto, para grande frustração do brasileiro, que quebrou sua raquete na quadra.

Com 3-0 de vantagem, Jódar quebrou o saque de Fonseca, que chegou às quartas de final em Munique e Monte Carlo, mais uma vez, abrindo vantagem decisiva para vencer o set e a partida.

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