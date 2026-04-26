Porto vence Estrela da Amadora (2-1) e fica a um passo do título em Portugal

O Porto está agora a apenas um passo de se sagrar campeão português, após garantir uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Estrela da Amadora neste domingo (26) pela 31ª rodada da competição.

Dois gols do atacante turco Deniz Gül asseguraram o triunfo dos 'Dragões', que mantêm, assim, uma vantagem de sete pontos sobre o vice-líder, o Benfica, que havia colocado pressão no sábado com uma vitória por 4 a 1 sobre o Moreirense.

Faltando três rodadas para o fim do campeonato, e com um máximo de nove pontos ainda em disputa, o Porto, que conta com o veterano zagueiro brasileiro Thiago Silva, poderá garantir matematicamente o título já no próximo sábado, em seu jogo em casa contra o Alverca.

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato português (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

FC Alverca - Arouca 2 - 1

Sábado, 25 de abril

Tondela - Nacional 0 - 2

Benfica - Moreirense 4 - 1

Vitoria de Guimarães - Rio Ave 2 - 0

Domingo, 26 de abril

Estoril - FC Famalicão 0 - 1

Santa Clara - Braga 2 - 1

Estrela da Amadora - Porto 1 - 2

AVS - Sporting 1 - 1

Segunda-feira, 27 de abril

(16h15) Gil Vicente - Casa Pia

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Porto 82 31 26 4 1 63 15 48

2. Benfica 75 31 22 9 0 67 20 47

3. Sporting 72 30 22 6 2 75 20 55

4. Braga 56 31 16 8 7 59 31 28

5. FC Famalicão 51 31 14 9 8 39 27 12

6. Gil Vicente 46 30 12 10 8 44 31 13

7. Vitoria de Guimarães 42 31 12 6 13 38 43 -5

8. Moreirense 39 31 11 6 14 34 45 -11

9. FC Alverca 38 31 10 8 13 34 49 -15

10. Estoril 37 31 10 7 14 51 52 -1

11. Arouca 35 31 10 5 16 39 60 -21

12. Rio Ave 34 31 8 10 13 33 52 -19

13. Santa Clara 32 31 8 8 15 28 38 -10

14. Nacional 31 31 8 7 16 34 41 -7

15. Estrela da Amadora 28 31 6 10 15 34 51 -17

16. Casa Pia 26 30 5 11 14 28 53 -25

17. Tondela 21 30 4 9 17 21 50 -29

18. AVS 14 31 1 11 19 22 65 -43

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