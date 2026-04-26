Internacional

Rybakina vence Zheng de virada e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

AF
AFP
AF
AFP
26/04/2026 19:51

A número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri neste domingo (26) após vencer a chinesa Qinwen Zheng de virada por 4-6, 6-4 e 6-3.

Na próxima rodada, Rybakina vai enfrentar a vencedora do confronto entre a austríaca Anastasia Potapova e a letã Jelena Ostapenko. 

A cazaque precisou disputar uma partida de três sets mais uma vez, tendo já enfrentado dificuldades na sexta-feira, em sua estreia no torneio, para superar a romena Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 e 7-5. 

"Precisei de tempo para me acostumar com o jogo dela, para encontrar meu ritmo", disse Rybakina após a partida. 

Após perder o primeiro set, a número 2 do mundo também teve seu saque quebrado no game inicial do segundo set, embora tenha conseguido devolver a quebra imediatamente. 

Com o placar em 5-4, Rybakina quebrou o saque de sua adversária para fechar o set e levar a partida para o set decisivo, no qual a número 2 do mundo se mostrou muito mais sólida.

--- Resultados deste domingo do WTA de Madri:

3ª rodada (simples feminino):

Marta Kostyuk (UCR/N.26) x Jessica Pegula (EUA/N.5) 6-1, 6-4

Caty McNally (EUA) x Katerina Siniakova (CZE) 6-3, 2-6, 7-6 (7/2)

Linda Noskova (CZE/N.13) x Liudmila Samsonova (RUS/N.20) (desistência)

Coco Gauff (EUA/N.3) x Sorana Cirstea (ROM/N.25) 4-6, 7-5, 6-1

Solana Sierra (ARG) x Zeynep Sönmez (TUR) 0-6, 6-2, 6-3

Karolína Plísková (CZE) x Elise Mertens (BEL/N.19) 7-5, 2-6, 7-6 (7/3)

Anastasia Potapova (AUT) x Jelena Ostapenko (LAT/N.21) 4-6, 6-4, 6-4

Elena Rybakina (CAZ/N.2) x Zheng Qinwen (CHN/N.32) 4-6, 6-4, 6-3

Estado de Minas

